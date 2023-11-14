Помогла рашистам провести псевдовыборы в Запорожской области: СБУ задержала коллаборантку 

12:38 14 ноября Киев, Украина

СБУ задержала коллаборантку, причастную к незаконным выборам россии на оккупированной части Запорожской области.



Злоумышленница обходила частные дома местных жителей и призвала их «проголосовать» за кремлевского «кандидата» в оккупационное «законодательное собрание Запорожской области россии». Чтобы собрать нужное количество голосов, ее сопровождали вооруженные захватчики, которые угрожали людям автоматами в случае отказа участвовать в фейковом плебисците.



За сотрудничество с оккупантами их приспешница получила 5 тыс. американских долларов как «одноразовое» денежное вознаграждение.



Также она получила «привилегию» относительно свободного передвижения по временно захваченной части региона.



Сотрудники СБУ задокументировали преступления коллаборантки и задержали ее, когда она приехала в Винницкую область, чтобы скрыть у родственников полученные от агрессора деньги.



По данным следствия, фигуранткой оказалась жительница Черниговского района Запорожской области, после его захвата поддержавшая российских захватчиков. За это оккупанты предложили ей стать «секретарем» местного «избиркома россии».



Для «переквалификации» коллаборантку отправили в рф на соответствующие курсы под названием «организация деятельности избирательной комиссии».





Там она получила «сертификат российского центра обучения избирательным технологиям» при центризбиркоме страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории).



В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы.