"Помогал" избежать ротации на передовую: в Тернопольской области задержан депутат 

11:50 23 августа Киев, Украина

СБУ разоблачила в коррупции депутата сельсовета в Тернопольской области, который мобилизовался в ВСУ и сейчас проходит службу на территории региона.



За деньги он предлагал другим мобилизованным свое «содействие» во избежании плановых ротаций в зону боевых действий на южном и восточном фронтах Украины.



Задокументировано, что именно с таким предложением он обратился к служащему местного военкомата, которого должны были отправить на передовую. За 6 тыс. долларов депутат обещал военному, что «решит вопрос» с его руководством об «отсрочке» служебной командировки на

фронт.

К незаконной деятельности чиновник привлек знакомого предпринимателя как посредника для передачи взятки. Однако маскировка преступления не помогла его организатору – стражи порядка задержали депутата и его сообщника «на горячем» во время передачи им всей суммы неправомерной выгоды в Тернополе.



На основании собранных доказательств обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).



В настоящее время им избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.



Прежде всего, проверяется причастность руководства местного военкомата к коррупционной схеме. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.