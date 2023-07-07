Помогал рашистам во время оккупации Киевщины: настоятеля храма УПЦ МП привлекут к ответственности

СБУ расследует факты коллаборационной деятельности настоятеля храма УПЦ МП Виктора Талько в поселке Бородянка Киевской области.
В настоящее время проверяются данные о возможном содействии настоятеля рашистам в принудительном вывозе в беларусь почти 100 жителей Киевщины во время временной оккупации региона.
Кроме того, сотрудники СБУ расследуют обстоятельства функционирования российской пыточной на территории храма, которым занимается Талько. По предварительной версии следствия, клирик предложил оккупантам использовать подвальное помещение религиозного учреждения для заключения участников сопротивления.
Задокументировано, что только с 29 по 31 марта 2022 года рашисты содержали там 3 украинских волонтеров, которые привезли гуманитарную помощь для местных жителей.
Также Служба безопасности инициировала лингвистическую экспертизу для проверки публичных призывов протоиерея по поддержке российских захватчиков в войне против Украины.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
По результатам досудебного расследования будет решаться вопрос сообщения фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.
В настоящее время проверяются данные о возможном содействии настоятеля рашистам в принудительном вывозе в беларусь почти 100 жителей Киевщины во время временной оккупации региона.
Кроме того, сотрудники СБУ расследуют обстоятельства функционирования российской пыточной на территории храма, которым занимается Талько. По предварительной версии следствия, клирик предложил оккупантам использовать подвальное помещение религиозного учреждения для заключения участников сопротивления.
Задокументировано, что только с 29 по 31 марта 2022 года рашисты содержали там 3 украинских волонтеров, которые привезли гуманитарную помощь для местных жителей.
Также Служба безопасности инициировала лингвистическую экспертизу для проверки публичных призывов протоиерея по поддержке российских захватчиков в войне против Украины.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
По результатам досудебного расследования будет решаться вопрос сообщения фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.
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