Помогал переправлять боеприпасы: СБУ сообщила о подозрении главе Херсонского "морпорта рф"

18:59 01 ноября Киев, Украина





Об этом Правоохранители объявили подозрение главе Херсонского "морпорта рф", который способствовал водной переправе вражеских боеприпасов на правый берег Днепра.Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Служба безопасности продолжает системно разоблачать предателей и коллаборантов, которые находятся в захваченных районах юга и востока нашего государства. В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении в совершении преступлений против Украины еще трем вражеским приспешникам”, – говорится в сообщении.

Среди них – руководитель созданного россией “государственного унитарного предприятия “Херсонский морской торговый порт”.



Правоохранители установили, что он обеспечивал переправку военной техники и боеприпасов рф для оккупационной группировки на правом берегу Днепра. Для этого предоставил плавсредства предприятия, которые использовались при возведении мостовых переправ через Днепр.



Также "чиновник" участвовал в разграблении захваченных предприятий воднотранспортной отрасли региона для передачи похищенного имущества в пользу рф.



По данным следствия, подозреваемым является бывший чиновник "Укрводпути". В июне этого года он добровольно пошел на сотрудничество с россиянами и вступил в ряды оккупационной администрации Херсона.



Пока ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.



Кроме этого, в Херсонской области задокументировали преступную деятельность назначенного захватчиками "председателя" поселка Миролюбовка.



С начала оккупации села подозреваемый по собственной инициативе помогал оккупантам. Он предоставлял им информацию относительно участников АТО и украинских правоохранителей. Также он водил представителей оккупационных властей местностью и помогал им формировать логистику.



Кроме того, в Луганской области разоблачили бывшего директора гимназии в Беловодске, которая добровольно согласилась возглавить местный лицей, подчиненный оккупационной администрации так называемой ЛНР.



По указанию оккупантов она организовала "учебный процесс" с использованием российских учебников и "методичек", а педагогов направила на "переподготовку" в рф.



Находясь на должности, женщина агитировала детей поддержать оккупантов и в дальнейшем присоединяться к их рядам. Для распространения прокремлевской пропаганды она призвала к созданию в увлеченных школах ячеек так называемой "юнармии" рф.



В настоящее время Служба безопасности установила места нахождения всех троих подозреваемых, задокументировала их преступные действия и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.