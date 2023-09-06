Помог россии похитить украинское зерно: оккупационный директор Бердянского морпорта получил срок

Оккупационный директор Бердянского морпорта, способствовавший разграблению украинской агропродукции, получил 10 лет тюрьмы.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Под его руководством с июня 2022 года из захваченного морпорта рашисты переправили в россию почти 150 тыс. тонн пшеницы на общую сумму более 30 млн. долларов. США.
По материалам СБУ суд назначил ему 10 лет заключения с конфискацией имущества. Поскольку преступник скрывается на временно оккупированной части Запорожской области, начало срока отбывания наказания будет считаться со дня его задержания.
По данным следствия, злоумышленником является бывший начальник отдела оперативного реагирования Бердянского порта, после оккупации города пошедший на сотрудничество с агрессором. За это гауляйтер александр сауленко подал его «кандидатуру» на должность руководителя захваченного объекта.
После назначения вражеский пособник приступил к выполнению указаний кремля относительно передачи всего имущества украинского порта на баланс местной оккупационной администрации россии. Но основной его задачей было содействие захватчикам в массовом вывозе украинского зерна с территории южного региона нашего государства в россию.
Для транспортировки агропродукции злоумышленник задействовал морские суда Сормовский-48 и ZHIBEK ZHOLY. На рейдах их сопровождали боевые корабли Черноморского флота России.
На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал вражеского приспешника виновным по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.
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