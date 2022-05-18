Полторы тысячи гривен стали поводом для жестокого убийства на Одесчине

19:03 17 декабря Киев, Украина

Для погашения кредитов, взятых на создание комнаты психологической разгрузки под названием "комнаты разгрузки от ярости", двое молодых парней жестоко убили женщину-таксиста и сожгли ее автомобиль.



Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.



Предварительно установлено, что, желая решить финансовые проблемы, 17-летний житель Южного заранее спланировал преступление и подговорил к соучастию на год старшего товарища.



Сев в автомобиль 55-летней таксистки, подозреваемые наугад назвали ей адрес назначения, а когда приехали в Любополь - жестоко убили женщину. Злоумышленники нанесли ей 11 ударов ножами, которые заранее взяли с собой, и забрали 1,5 тысячи гривен.



Чтобы скрыть преступление, убийцы оттащили тело на обочину и на автомобиле потерпевшей поехали на окраину Одессы. Там закопали орудия преступления, облили транспортное средство водкой и подожгли его вместе со своей верхней одеждой и личными вещами.