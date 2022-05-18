Полторы тысячи гривен стали поводом для жестокого убийства на Одесчине

Для погашения кредитов, взятых на создание комнаты психологической разгрузки под названием "комнаты разгрузки от ярости", двое молодых парней жестоко убили женщину-таксиста и сожгли ее автомобиль.
Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.
Предварительно установлено, что, желая решить финансовые проблемы, 17-летний житель Южного заранее спланировал преступление и подговорил к соучастию на год старшего товарища.
Сев в автомобиль 55-летней таксистки, подозреваемые наугад назвали ей адрес назначения, а когда приехали в Любополь - жестоко убили женщину. Злоумышленники нанесли ей 11 ударов ножами, которые заранее взяли с собой, и забрали 1,5 тысячи гривен.
Чтобы скрыть преступление, убийцы оттащили тело на обочину и на автомобиле потерпевшей поехали на окраину Одессы. Там закопали орудия преступления, облили транспортное средство водкой и подожгли его вместе со своей верхней одеждой и личными вещами.
Следствием установлено, что злоумышленники решили совершить убийство из-за недостатка средств для погашения кредитов, которые оформили для открытия "комнаты разгрузки от ярости". Подозреваемых в убийстве задержали по месту жительства в городе Южный, куда они добрались на такси.
Их действия следователи квалифицировали сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: пунктами 6 и 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение имущества) и ч.3. ст.289 (незаконное завладение транспортным средством). Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.4 ст.187 (Разбойное нападение) УК. В рамках досудебного расследования назначен ряд судебных экспертиз. За содеянное фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
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