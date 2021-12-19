Полтавские фермеры протестуют против рынка земли в Украине

16:26 02 Апрель Киев, Украина

Фермеры Полтавской области собрались под зданием ОГА, чтобы выразить свое недовольство в отношении законопроекта президента о продаже земли.

Об этом сообщает Игорь Мосийчук в своем Телеграм-канале.



"Сегодня мои земляки фермеры из Лубен как и других регионов нашей Полтавщины пикетировали Полтавскую облгосадминистрацию с требованием остановить дерибан и распродажу украинской земли, который должен начаться через несколько месяцев, по воле президента Зеленского и его "слуг", - написал Мосийчук.



По мнению участников акции, такой "рынок земли в исполнении "слуг" приведет к тому, что украинская земля будет скуплена олигархами и транснациональными компаниями".



Во Всемирном Банке считают, что создание прозрачного рынка повысит эффективность использования земельных ресурсов.



Напомним, Верховная Рада 16 марта приступила к рассмотрению более 3000 поправок к законопроекту №2194, который предусматривает передачу земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.