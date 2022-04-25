Полтавская ОВА сообщила детали обстрела Кременчуга
08:49 25 апреля Киев, Украина
В воскресенье, 24 апреля, ВС РФ осуществили массированные ракетные удары по Кременчугу, выпустив по городу как минимум 9 ракет.
Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил глава Полтавской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Лунин.
"Вчерашний вечер – тяжелый для Полтавщины. Самый масштабный обстрел области за время полномасштабного российского вторжения", - рассказал он.
9 вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ.
"К сожалению, 1 человек погиб, 7 пострадали, у них ранения разной степени тяжести. Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды", - добавил Лунин.
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