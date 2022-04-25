Полтавская ОВА сообщила детали обстрела Кременчуга

08:49 25 апреля Киев, Украина

В воскресенье, 24 апреля, ВС РФ осуществили массированные ракетные удары по Кременчугу, выпустив по городу как минимум 9 ракет.

Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил глава Полтавской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Лунин.

"Вчерашний вечер – тяжелый для Полтавщины. Самый масштабный обстрел области за время полномасштабного российского вторжения", - рассказал он.

9 вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ.