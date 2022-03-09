Полтавская область: утечка аммиака из автоцистерны

Между селами Лисовка и Малая Обуховка Гадячского района Полтавской области произошел выброс аммиака из автоцистерны, спасателям удалось ликвидировать утечку.
Об этом сообщает ГСЧС в среду, 14 октября.
Так, накануне в Службу спасения 101 поступило сообщение от главы Лисовского сельсовета.
Спасатели на месте установили, что во время движения водитель аммиаковоза увидел утечку аммиака из предохранительного клапана и свернул на проселочную дорогу.
К ликвидации аварии привлекли шесть человек и две единицы техники. Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.
К месту происшествия прибыл трактор с цистерной и три автомобильных цистерны для перекачки аммиака. Работы были проведены успешно. Пострадавших в результате выброса аммиака нет.
Так, накануне в Службу спасения 101 поступило сообщение от главы Лисовского сельсовета.
Спасатели на месте установили, что во время движения водитель аммиаковоза увидел утечку аммиака из предохранительного клапана и свернул на проселочную дорогу.
К ликвидации аварии привлекли шесть человек и две единицы техники. Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.
К месту происшествия прибыл трактор с цистерной и три автомобильных цистерны для перекачки аммиака. Работы были проведены успешно. Пострадавших в результате выброса аммиака нет.
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