Полтавщина: в ДТП погибли двое журналистов

18:45 13 Май Киев, Украина

В Полтавской области на автодороге Решетиловка-Днепр произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика, погибли двое журналистов

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.



Около 12:00 столкнулись легковой автомобиль «Тойота» и грузовик «Вольво».





Водитель и пассажир «Тойоты» погибли. Погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.



Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек) Уголовного кодекса Украины.



По информации интернет-издания "Полтавщина", погибшими являются журналисты телеканала НТН.