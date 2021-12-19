Полтавщина: 12-летний мальчик умер во время перемены

19:13 30 Март Киев, Украина

Абсолютно здоровый по внешним признакам ребенок скончался во время перемены. Трагедия случилась в одной из школ Лохвицкой территориальной общины на Полтавщине.
 
Об этом во вторник, 30 марта, сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

О трагедии около 11:30 во вторник, сообщили медики, прибывшие на вызов. По предварительной информации, ребенок умер во время перерыва между уроками.

Полиция проводит опрос свидетелей, изучает медицинскую документацию школьника и устанавливает обстоятельства трагедии.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить причину смерти.

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований, продолжаются следственные действия.