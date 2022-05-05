Полтава: пожар в здании дворянского собрания

14:33 09 декабря Киев, Украина

Утром, 9 декабря вспыхнул пожар , в некогда доме Полтавского дворянского собрания 1810 года постройки, где сейчас располагается торгово-развлекательный центр.



Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"9 декабря в 4:30 в городе Полтаве по улице Соборности, 31 в двухэтажном здании торгово-развлекательного центра (бывший дом дворянского собрания) возник пожар.", - говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что пожар возник на летней площадке кафе на улице Соборности.

"Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит кровля кафе, также огонь по смежным помещениям распространился на здание ТРЦ. В 9:16 пожар локализован на площади 600 кв. м."- добавили в ведомстве.

К тушению привлечены 56 пожарных и 14 единиц техники.

"Во время тушения пожара в помещении обнаружено тело человека. Полиция устанавливает личность и обстоятельства гибели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 2 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее материальный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.



Указано, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Полтавы и патрульные полицейские, которые обеспечивают безопасность дорожного движения и организуют объезд места пожара.