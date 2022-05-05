Полтава: пожар в здании дворянского собрания

Утром, 9 декабря вспыхнул пожар, в некогда доме Полтавского дворянского собрания 1810 года постройки, где сейчас располагается торгово-развлекательный центр.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Спасатели уточнили, что пожар возник на летней площадке кафе на улице Соборности.
К тушению привлечены 56 пожарных и 14 единиц техники.
Отмечается, что по факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 2 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее материальный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Указано, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Полтавы и патрульные полицейские, которые обеспечивают безопасность дорожного движения и организуют объезд места пожара.
Указано, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Полтавы и патрульные полицейские, которые обеспечивают безопасность дорожного движения и организуют объезд места пожара.
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