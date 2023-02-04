Польское правительство предупредило о дезинформационных кампаниях против беженцев из Украины

17:23 03 февраля Киев, Украина

Уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин предупредил о масштабной дезинформационной кампании, которая осуществляется в стране в отношении беженцев из Украины.



Об этом пишет издание "Euractiv".

"Мы оцениваем, что мы имеем дело с подготовкой серьезной кампании международного масштаба. В нее могут быть привлечены несколько западных стран, и мы, безусловно, видим, что ее первые этапы уже проходят в Польше , отсюда и мое предостережение", – отметил он.

Жарин рассказал про случаи попадания писем на электронную почту поляков, а также листовки, расклеенные на улицах польских городов, согласно которым Департамент международных дел и миграции МВД и Управление по делам иностранцев собирают информацию об украинских беженцах, проживающих в Польше.

"Содержание этих прокламаций, которые являются явно сфабрикованными письмами, является предположением о том, что польское государство собирает данные об украинцах, которые постоянно проживают в Польше. Из этого содержания исходит, как будто Польша готовит базу данных для будущей мобилизационной акции, которую предполагается провести в Польше", – рассказал чиновник.

По словам Станислава Жарина, аналогичные кампании по дезинформации проходят в Украине и Литве, и они могут быть связаны с рф.