Польский депутат склонял свою коллегу к сексу с украинским чиновником

14:36 21 Декабрь Киев, Украина





Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.



Инцидент, по словам Щепаньской, произошел 3 декабря, когда в город приезжала официальная делегация депутатов из Львова. Тогда Птешик, занимающий должность заместителя председателя Краковского горсовета, намекнул, что женщина "платит за услуги натурой", а затем публично "поощрял" ее к половым отношениям с одним из неназванных украинских депутатов.



По данным украинского Генконсульства в Кракове, 1–3 декабря в городе находилась делегация, в которую входили, в частности, депутаты Львовского городского совета Петр Адамик, Валерий Веремчук, Евгений Кузык и Роман Грицевич.



Птешик не отрицает, что разговор со Щепаньськой происходил, однако настаивает, что не склонял его к сексу с украинским коллегой. Депутат горсовета польского Кракова Алисия Щепаньска обвинила коллегу Славомира Птешика в том, что он якобы склонял ее к сексу с одним из украинских политиков.Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.Инцидент, по словам Щепаньской, произошел 3 декабря, когда в город приезжала официальная делегация депутатов из Львова. Тогда Птешик, занимающий должность заместителя председателя Краковского горсовета, намекнул, что женщина "платит за услуги натурой", а затем публично "поощрял" ее к половым отношениям с одним из неназванных украинских депутатов.По данным украинского Генконсульства в Кракове, 1–3 декабря в городе находилась делегация, в которую входили, в частности, депутаты Львовского городского совета Петр Адамик, Валерий Веремчук, Евгений Кузык и Роман Грицевич.Птешик не отрицает, что разговор со Щепаньськой происходил, однако настаивает, что не склонял его к сексу с украинским коллегой.

«Искренне прошу прощения у советницы Алисии Щепаньской за то, что во время ужина с делегацией из Львова я использовал в ее адрес неудачные высказывания, которые она восприняла как оскорбление. Мне очень жаль, что мои слова вызвали у вас боль”, – написал он в фейсбуке.

Несмотря на это 6 декабря Щепанська подала жалобу на Птешика, ведь, по ее словам, подобная ситуация происходит не в первый раз. Глава Краковского горсовета Доминик Яшковец уже передал ее на рассмотрение дисциплинарной комиссии, а предполагаемого виновника инцидента временно отстранил. По словам Яшковца, дисциплинарная комиссия не имеет инструментов прямого наказания, но на основе ее решения должностные лица могут потребовать публичных извинений и даже обратиться в прокуратуру.



Депутат Щепанська приняла извинения коллеги, однако подчеркнула, что они не должны влиять на дальнейшее решение комиссии.