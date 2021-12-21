Польский депутат склонял свою коллегу к сексу с украинским чиновником

Депутат горсовета польского Кракова Алисия Щепаньска обвинила коллегу Славомира Птешика в том, что он якобы склонял ее к сексу с одним из украинских политиков.
Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Инцидент, по словам Щепаньской, произошел 3 декабря, когда в город приезжала официальная делегация депутатов из Львова. Тогда Птешик, занимающий должность заместителя председателя Краковского горсовета, намекнул, что женщина "платит за услуги натурой", а затем публично "поощрял" ее к половым отношениям с одним из неназванных украинских депутатов.
По данным украинского Генконсульства в Кракове, 1–3 декабря в городе находилась делегация, в которую входили, в частности, депутаты Львовского городского совета Петр Адамик, Валерий Веремчук, Евгений Кузык и Роман Грицевич.
Птешик не отрицает, что разговор со Щепаньськой происходил, однако настаивает, что не склонял его к сексу с украинским коллегой.
Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Инцидент, по словам Щепаньской, произошел 3 декабря, когда в город приезжала официальная делегация депутатов из Львова. Тогда Птешик, занимающий должность заместителя председателя Краковского горсовета, намекнул, что женщина "платит за услуги натурой", а затем публично "поощрял" ее к половым отношениям с одним из неназванных украинских депутатов.
По данным украинского Генконсульства в Кракове, 1–3 декабря в городе находилась делегация, в которую входили, в частности, депутаты Львовского городского совета Петр Адамик, Валерий Веремчук, Евгений Кузык и Роман Грицевич.
Птешик не отрицает, что разговор со Щепаньськой происходил, однако настаивает, что не склонял его к сексу с украинским коллегой.
Несмотря на это 6 декабря Щепанська подала жалобу на Птешика, ведь, по ее словам, подобная ситуация происходит не в первый раз. Глава Краковского горсовета Доминик Яшковец уже передал ее на рассмотрение дисциплинарной комиссии, а предполагаемого виновника инцидента временно отстранил. По словам Яшковца, дисциплинарная комиссия не имеет инструментов прямого наказания, но на основе ее решения должностные лица могут потребовать публичных извинений и даже обратиться в прокуратуру.
Депутат Щепанська приняла извинения коллеги, однако подчеркнула, что они не должны влиять на дальнейшее решение комиссии.
Депутат Щепанська приняла извинения коллеги, однако подчеркнула, что они не должны влиять на дальнейшее решение комиссии.
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