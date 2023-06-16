Польские фермеры блокируют движение грузовиков из Украины в Польшу

12:51 07 июня Киев, Украина

Выезд грузовых автомобилей в Польшу через пункт пропуска "Шегини" временно заблокирован

Сообщение о блокировке выезда грузовых транспортных средств через пункт пропуска "Шегини" в Польшу поступило от Государственной пограничной службы Украины через Телеграм.

Польские фермеры заблокировали движение грузовых автомобилей, следующих из Украины в Польшу, перед пунктом пропуска "Медика".

Однако проезд легковых автомобилей, автобусов и других транспортных средств в Украину осуществляется в штатном режиме.

Госпогранслужба Украины просит водителей грузовиков выбирать альтернативные маршруты для путешествия в Польшу, а о восстановлении пропускных операций будет дополнительно сообщено.