Польские фермеры блокируют движение грузовиков из Украины в Польшу

Выезд грузовых автомобилей в Польшу через пункт пропуска "Шегини" временно заблокирован
Сообщение о блокировке выезда грузовых транспортных средств через пункт пропуска "Шегини" в Польшу поступило от Государственной пограничной службы Украины через Телеграм.
Польские фермеры заблокировали движение грузовых автомобилей, следующих из Украины в Польшу, перед пунктом пропуска "Медика".
Однако проезд легковых автомобилей, автобусов и других транспортных средств в Украину осуществляется в штатном режиме.
Госпогранслужба Украины просит водителей грузовиков выбирать альтернативные маршруты для путешествия в Польшу, а о восстановлении пропускных операций будет дополнительно сообщено.
Сообщение о блокировке выезда грузовых транспортных средств через пункт пропуска "Шегини" в Польшу поступило от Государственной пограничной службы Украины через Телеграм.
Польские фермеры заблокировали движение грузовых автомобилей, следующих из Украины в Польшу, перед пунктом пропуска "Медика".
Однако проезд легковых автомобилей, автобусов и других транспортных средств в Украину осуществляется в штатном режиме.
Госпогранслужба Украины просит водителей грузовиков выбирать альтернативные маршруты для путешествия в Польшу, а о восстановлении пропускных операций будет дополнительно сообщено.
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