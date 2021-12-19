Польша: злоумышленники подожгли общежитие с украинскими гражданами

12:41 07 Июль Киев, Украина

Двое поляков подожгли хостел, где проживали украинские заробитчане. Людей успели эвакуировать.

Как сообщает местная пресса, событие произошло в Погожице неподалеку Хшанове Малопольского воеводства.

По информации правоохранителей, в здании находились 12 человек, преимущественно граждан Украины. Всех людей удалось вовремя эвакуировать.

Фото: В Польше подожгли хостел с украинцами

Злоумышленников задержали, устанавливают мотивы и причины поджога.

Ранее стало известно, что Польша будет бесплатно проводить тест на коронавирус работникам из Украины.

Напомним, заробитчане начали вновь уезжать из Украины после карантинного перерыва еще в мае.