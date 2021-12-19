Польша: злоумышленники подожгли общежитие с украинскими гражданами

Двое поляков подожгли хостел, где проживали украинские заробитчане. Людей успели эвакуировать.
Как сообщает местная пресса, событие произошло в Погожице неподалеку Хшанове Малопольского воеводства.
По информации правоохранителей, в здании находились 12 человек, преимущественно граждан Украины. Всех людей удалось вовремя эвакуировать.
Злоумышленников задержали, устанавливают мотивы и причины поджога.
Ранее стало известно, что Польша будет бесплатно проводить тест на коронавирус работникам из Украины.
Напомним, заробитчане начали вновь уезжать из Украины после карантинного перерыва еще в мае.
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