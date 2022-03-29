Польша: в реке обнаружено тело украинки

19:44 01 июля Киев, Украина

Пропавшая 27 июня 36-летняя украинка, об исчезновении которой сообщил ее работодатель, сегодня была обнаружена мертвой.

Польские спасатели и полиция нашли ее тело в реке Равка, в населенном пункте Кужешин, вблизи города Рава-Мазовецкая, сообщает Dziennik.pl.



Работодатель проинформировал об исчезновении украинки, когда она второй день подряд не вышла на работу. По его словам, в воскресенье после обеда она пошла на реку Равка и уже не вернулась домой.



Полиция и спасатели в среду организовали поиски пропавшей гражданки Украины в районе, куда она пошла, в частности с привлечением полицейского вертолета. Во время поисков в воде обнаружили тело женщины и доставили его на берег.



Местная прокуратура начала следствие по делу о гибели украинки. Следствие должно установить причины смерти.