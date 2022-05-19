Польша: полиция арестовала украинца за преступление 26-летней давности

06:28 18 декабря Киев, Украина

Полиция города Радома в Польше, взяла под арест 53-летнего гражданина Украины, по подозрению в двойном убийстве, совершенном в 1994 году.

О задержании убийцы сообщили на сайте полиции Мазовецкого воеводства в четверг, 17 декабря.