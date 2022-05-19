Польша: полиция арестовала украинца за преступление 26-летней давности

Полиция города Радома в Польше, взяла под арест 53-летнего гражданина Украины, по подозрению в двойном убийстве, совершенном в 1994 году.
О задержании убийцы сообщили на сайте полиции Мазовецкого воеводства в четверг, 17 декабря.
По информации полиции, убийство произошло в Новом Городе над Пилицей, что в 90 км от Варшавы, еще 24 июля 1994 года. Тогда тела двух мужчин 36 и 47 лет нашли в поле с огнестрельными ранениями. Они были связанными. Свидетели, которых опрашивали полицейские рассказали, что видели трех мужчин недалеко от места убийства, которые разговаривали на русском языке. Полиция не сообщает гражданство убитых, однако известно, что они были фермерами.
Тогда расследование убийства не дало никакого результата. По горячим следам полиции не удалось найти убийцу. Делом занимался также Интерпол, а подозреваемого в двойном убийстве, искали в Беларуси, Израиле и Армении, однако безрезультатно. Дело об убийстве отправили в архив.
Недавно расследование возобновили и его взяло в разработку специальное подразделение польской полиции. Полицейские установили, что к убийству причастен 53-летний гражданин Украины. Мотивом преступления называют месть за то, что одна из жертв отказала убийце в трудоустройстве. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/v-polshe-policiya-arestovala-ukrainca-za-dvoynoe-ubiystvo-26-letney-davnosti-725269.html
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