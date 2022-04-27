Польша: двое украинских студентов получили ножевые ранения

В польском городе Жешув, в одной из квартир на проспекте Рейтана, в ночь на 27 ноября были обнаружены два украинских студентов с ножевыми ранениями.
Об этом сообщает польская полиция.
Отмечается, что по словам младшего аспиранта полиции Анны Искжицкой, в результате использования опасного предмета двое студентов из Украины были ранены.
Отмечается, что по словам младшего аспиранта полиции Анны Искжицкой, в результате использования опасного предмета двое студентов из Украины были ранены.
По информации инцидент произошел в квартире, которую снимали трое молодых украинцев.
Квартиру снимают трое юношей из Украины, сообщается, что полиция объявила в розыск украинца Александра Сытника (на фото), "который может быть причастен к этому событию".
На данный момент идет расследование произошедшего, в полиции отмечают, что пока никто не задержан.
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