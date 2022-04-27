Польша: двое украинских студентов получили ножевые ранения

21:50 27 ноября Киев, Украина

В польском городе Жешув, в одной из квартир на проспекте Рейтана, в ночь на 27 ноября были обнаружены два украинских студентов с ножевыми ранениями.

Об этом сообщает польская полиция.



Отмечается, что по словам младшего аспиранта полиции Анны Искжицкой, в результате использования опасного предмета двое студентов из Украины были ранены.

"Студенты с травмами были доставлены в больницу. Сейчас ход этого события находится под наблюдением окружной прокуратуры в Жешуве", - сказала Анна Искжицкая.

По информации инцидент произошел в квартире, которую снимали трое молодых украинцев.

"Одного нашли в бессознательном состоянии в квартире, а второго с множеством ножевых ранений перед зданием. В квартире были четкие следы драки. Оба пострадавших с тяжелыми травмами доставлены в больницу. ", - указано в сообщении.

Квартиру снимают трое юношей из Украины, сообщается, что полиция объявила в розыск украинца Александра Сытника (на фото), "который может быть причастен к этому событию".

На данный момент идет расследование произошедшего, в полиции отмечают, что пока никто не задержан.