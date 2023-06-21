Полномасштабная агрессия рф: СБУ расследует более 90 тыс уголовных производств

20:08 21 июня Киев, Украина

СБУ с начала полномасштабного вторжения начала досудебное расследование почти 92 тыс. уголовных производств, связанных с военной агрессией рф против Украины. Из них на сегодняшний день продолжается следствие около 43 тыс. дел, касающихся именно нарушений россией законов и обычаев войны.



Об это рассказал глава СБУ Василий Малюк рассказал во время заседания межведомственной рабочей группы по вопросам взаимодействия правоохранительных и государственных органов, состоявшейся в Офисе Генерального прокурора.



Он отметил, что расследование преступлений россии чрезвычайно важно и для украинцев, и для всего мира.

«На сегодняшний день СБУ расследует почти 43 тыс. производств по ст. 438 – нарушение законов и обычаев войны. И мы не просто фиксируем эти преступления. А выполняем все необходимые процессуальные действия в рамках украинского законодательства. Чтобы рано или поздно все российские преступники предстали перед судом», – отметил глава СБУ Василий Малюк.

В первую очередь это касается высшего военно-политического руководства россии и командования армии.

По словам Василия Малюка, сообщено о подозрении 448 военным преступникам из этой категории российских чиновников, в том числе более 25 командующих отдельными родами войск и армий.



Устанавливаются и исполнители преступлений. К примеру, объявлено о подозрении командиру бомбардировочного полка, полковнику тимошину. Следователи СБУ установили, что он ответственен за ракетные удары по жилому дому в Днепре в январе этого года и по ТРЦ «Амстор» в

Кременчуге в июне 2022 года.

Всего в суд направлено 95 уголовных производств в отношении 142 человек из военно-политического руководства россии, из которых уже осуждено 22.

«Решение Международного уголовного суда об аресте путина и львово-беловой – это только начало. Мы должны обеспечить мощную доказательную базу, чтобы пройти этот путь полностью», – подчеркнул Василий Малюк.

Он добавил, что к этой работе приобщаются и международные структуры, расследующие и отдельные кейсы, и магистральное производство о российской агрессии против Украины.



Сама же спецслужба применяет современные подходы для фиксации военных преступлений россии. Это не только обзоры мест преступлений, но и анализ открытых данных, использование различных программных продуктов, системное взаимодействие с военными и Офисом Генпрокурора.



«СБУ максимально унифицирует работу по поиску и анализу данных – чтобы не потерять ни одно доказательство преступления. Обломки ракет, перехваченные разговоры, снимки со спутника и «трофейная документация» – все идет в нашу копилку доказательств», – подчеркнул Василий Малюк.