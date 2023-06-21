Полномасштабная агрессия рф: СБУ расследует более 90 тыс уголовных производств

СБУ с начала полномасштабного вторжения начала досудебное расследование почти 92 тыс. уголовных производств, связанных с военной агрессией рф против Украины. Из них на сегодняшний день продолжается следствие около 43 тыс. дел, касающихся именно нарушений россией законов и обычаев войны.
Об это рассказал глава СБУ Василий Малюк рассказал во время заседания межведомственной рабочей группы по вопросам взаимодействия правоохранительных и государственных органов, состоявшейся в Офисе Генерального прокурора.
Он отметил, что расследование преступлений россии чрезвычайно важно и для украинцев, и для всего мира.
В первую очередь это касается высшего военно-политического руководства россии и командования армии.
По словам Василия Малюка, сообщено о подозрении 448 военным преступникам из этой категории российских чиновников, в том числе более 25 командующих отдельными родами войск и армий.
Устанавливаются и исполнители преступлений. К примеру, объявлено о подозрении командиру бомбардировочного полка, полковнику тимошину. Следователи СБУ установили, что он ответственен за ракетные удары по жилому дому в Днепре в январе этого года и по ТРЦ «Амстор» в
Кременчуге в июне 2022 года.
Всего в суд направлено 95 уголовных производств в отношении 142 человек из военно-политического руководства россии, из которых уже осуждено 22.
Он добавил, что к этой работе приобщаются и международные структуры, расследующие и отдельные кейсы, и магистральное производство о российской агрессии против Украины.
Сама же спецслужба применяет современные подходы для фиксации военных преступлений россии. Это не только обзоры мест преступлений, но и анализ открытых данных, использование различных программных продуктов, системное взаимодействие с военными и Офисом Генпрокурора.
«СБУ максимально унифицирует работу по поиску и анализу данных – чтобы не потерять ни одно доказательство преступления. Обломки ракет, перехваченные разговоры, снимки со спутника и «трофейная документация» – все идет в нашу копилку доказательств», – подчеркнул Василий Малюк.
Сама же спецслужба применяет современные подходы для фиксации военных преступлений россии. Это не только обзоры мест преступлений, но и анализ открытых данных, использование различных программных продуктов, системное взаимодействие с военными и Офисом Генпрокурора.
«СБУ максимально унифицирует работу по поиску и анализу данных – чтобы не потерять ни одно доказательство преступления. Обломки ракет, перехваченные разговоры, снимки со спутника и «трофейная документация» – все идет в нашу копилку доказательств», – подчеркнул Василий Малюк.
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