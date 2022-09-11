Полиция задержала администратора "групп смерти" 

За время существования "групп смерти" задержанная с психическими расстройствами женщина, сумела войти в доверие к тринадцати подросткам.
Об этом сообщает муниципальная варта столицы в понедельник.
Напомним, 16 февраля две семиклассницы отравились в городе Боярка, приняв по 40 таблеток спазмолитического препарата Дротаверин. Перед этим в одной из соцсетей они посмотрели видео с призывом попробовать этот препарат. Позже девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки, ее 12-летнюю подругу доставили в медучреждение.
На следующий день две школьницы отравились тем же препаратом в Умани. Их удалось спасти. Позже стала известна причина отравления таблетками школьниц в Умани.
Аналогичная ситуация повторилась и на третий день. Подростка из Киева, который по примеру девочек из Боярки и Умани, наглотался таблеток, госпитализировали.
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