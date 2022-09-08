Полиция задержали двух граждан Молдовы, которые производили и сбывали амфетамин

Двое мужчин, являющиеся гражданами Республики Молдова, организовали на территории Одессы изготовление и сбыт амфетамина.
Нарколабораторию они оборудовали в съемном доме, а ее мощности позволяли ежемесячно производить около 12 кг психотропов, сообщает Нацполиция.
Накануне правоохранители при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД провели обыски по месту нахождения лаборатории, в квартирах и автомобилях фигурантов. При обыске были изъяты пакеты с расфасованным амфетамином, 85 л и 31 кг прекурсоров, лабораторное оборудование, электронные весы и мобильные телефоны. Также полицейские изъяли автомобиль, который злоумышленники использовали в преступной деятельности.
Фигуранты задержаны, им сообщено о подозрении. В полиции добавили, что им грозит до 10 лет с конфискацией имущества.
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