Полиция задержали двух граждан Молдовы, которые производили и сбывали амфетамин

17:09 08 сентября Киев, Украина

Двое мужчин, являющиеся гражданами Республики Молдова, организовали на территории Одессы изготовление и сбыт амфетамина

Нарколабораторию они оборудовали в съемном доме, а ее мощности позволяли ежемесячно производить около 12 кг психотропов, сообщает Нацполиция.

"Установлено, что организовали незаконный бизнес граждане Республики Молдова. Они снимали в Одессе два частных дома, один из которых оборудовали под нарколабораторию, фасовочный цех и склад. Ежемесячно фигуранты производили около 12 кг амфетамина, который сбывали оптовыми партиями, рассылая в разные регионы государства с помощью сервиса почтовых отправлений, а расчет за "товар" получали в криптовалюте. Такой бизнес приносил им около 6 миллионов гривен дохода в месяц", - сообщили в полиции.

Накануне правоохранители при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД провели обыски по месту нахождения лаборатории, в квартирах и автомобилях фигурантов. При обыске были изъяты пакеты с расфасованным амфетамином, 85 л и 31 кг прекурсоров, лабораторное оборудование, электронные весы и мобильные телефоны. Также полицейские изъяли автомобиль, который злоумышленники использовали в преступной деятельности.

"Примерная стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного" рынка превышает миллион гривен", - говорится в сообщении.

Фигуранты задержаны, им сообщено о подозрении. В полиции добавили, что им грозит до 10 лет с конфискацией имущества.