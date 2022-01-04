Полиция задержала вандала, который повредил около 80 могил

20:09 23 Апрель Киев, Украина

Работники уголовного розыска установили личность вандала, который повредил около 80 могил на тернопольском кладбище.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«Сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого вора. Им оказался уроженец Херсонской области, 1978 года рождения. Мужчина переехал в Тернопольскую область шесть месяцев назад к знакомой. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Кражей металла с могил решил подзаработать на жизнь», — говорится в сообщении.

Злоумышленник повредил фамильные склепы и надгробные плиты, всего уничтожил около восьмидесяти могил. Похитил круглые металлические и бронзовые ручки с надгробных крышек, а также повредил гранитные отделочные плиты.



Однако реализовать краденое вандал не успел. Все вещи, а это более 19 кг цветных металлов, изъяли правоохранители.



Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, а также объявлении подозрения.