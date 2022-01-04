Полиция задержала вандала, который повредил около 80 могил

Работники уголовного розыска установили личность вандала, который повредил около 80 могил на тернопольском кладбище.
Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.
Злоумышленник повредил фамильные склепы и надгробные плиты, всего уничтожил около восьмидесяти могил. Похитил круглые металлические и бронзовые ручки с надгробных крышек, а также повредил гранитные отделочные плиты.
Однако реализовать краденое вандал не успел. Все вещи, а это более 19 кг цветных металлов, изъяли правоохранители.
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, а также объявлении подозрения.
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