Полиция задержала организатора схемы нелегальной миграции в страны ЕС

19:05 16 августа Киев, Украина

Полиция задержала 36-летнего жителя города Перечин Закарпатской области по подозрению в подделке документов и незаконной переправки людей через госграницу Украины.



Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сотрудники отдела миграционной полиции Закарпатья в результате длительной оперативной работы прекратили незаконную деятельность группы злоумышленников, причастных к незаконной переправки иностранных граждан через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители задержали 36-летнего организатора схемы нелегальной миграции. Фигурант получил от иностранных клиентов плату в размере 5800 долларов США. За такую сумму злоумышленник изготовил заказчикам внутренние документы стран Европейского союза и должен был помочь в пересечении границы в обход официальных пунктов пропуска.



Для изготовления поддельных документов мужчина вместе со своими сообщниками использовали прибор лазерной гравировки. Стоили такие незаконные услуги 1800 евро с одного клиента.



В результате обысков изъято ряд электронных носителей, ноутбуки, паспорта сомнительного происхождения и автомобиль. Все вещественные доказательства отправлены на экспертизу.



Жителя Перечина полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и сейчас он находится в изоляторе временного содержания.