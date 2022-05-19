Полиция задержала организатора схемы нелегальной миграции в страны ЕС

Полиция задержала 36-летнего жителя города Перечин Закарпатской области по подозрению в подделке документов и незаконной переправки людей через госграницу Украины.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
На месте происшествия правоохранители задержали 36-летнего организатора схемы нелегальной миграции. Фигурант получил от иностранных клиентов плату в размере 5800 долларов США. За такую сумму злоумышленник изготовил заказчикам внутренние документы стран Европейского союза и должен был помочь в пересечении границы в обход официальных пунктов пропуска.
Для изготовления поддельных документов мужчина вместе со своими сообщниками использовали прибор лазерной гравировки. Стоили такие незаконные услуги 1800 евро с одного клиента.
В результате обысков изъято ряд электронных носителей, ноутбуки, паспорта сомнительного происхождения и автомобиль. Все вещественные доказательства отправлены на экспертизу.
Жителя Перечина полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
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