Полиция задержала неадеквата, откусившего палец отцу

20:59 11 Сентябрь Киев, Украина

В Соломенском районе Киева был задержан мужчина, подозревающийся в ряде преступлений совершенных за один вечер.



Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Киева.



Патрульные получили сразу несколько вызовов на улицу Докучаевскую, заявители сообщили, что слышат крики и просьбы о помощи.



Автопатрули мгновенно прибыли на место и увидели, что у одного из мужчин была откушена фаланга пальца, другой - получил травмы головы.





По словам пострадавших, мужчина набросился на своего отца и откусил ему часть пальца руки. Сосед прибежал на помощь, но нападающий нанес ему множественные удары железной лопаткой для обуви, а после чего скрылся. Им обоим понадобилась помощь медиков.

Впоследствии патрульные получили еще один вызов в частный сектор неподалеку. Неизвестный обнаженный мужчина разбил собакой окно и проник в дом, после чего напал на 66-летнюю жительницу. От шума проснулся ее муж и пытался защитить жену, но незнакомец схватил со стола нож и нанес ему с десяток ударов, а после скрылся.



Патрульные предоставили мужчине помощь до приезда медиков и одновременно вызвали коллег на поиски нападающего.



Нашли мужчину через 20 минут. Он сидел на подоконнике 4 этажа заброшенного здания. Патрульные задержали его и передали следственно-оперативной группе.