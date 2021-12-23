Полиция задержала мужчину, который пытался развратить девочку в школьном туалете

Правоохранители задержали 50-летнего жителя Киева, который пытался совершить развратные действия в отношении ученицы одной из львовских школ.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
21 декабря на странице полиции Львовщины в фейсбуке появилось сообщение о розыске злоумышленника, который пытался развратить в школьной уборной семилетнюю ученицу второго класса.
Случай произошел еще 9 декабря в заведении No43, а полиция узнала о нем от родителей потерпевшей 13 декабря. Записи с камер наблюдения свидетельствуют, что злоумышленник, чтобы попасть в школу, облачился в женскую одежду. Девочке он якобы представился врачом и попросил
Об этом сообщили в Национальной полиции.
21 декабря на странице полиции Львовщины в фейсбуке появилось сообщение о розыске злоумышленника, который пытался развратить в школьной уборной семилетнюю ученицу второго класса.
Случай произошел еще 9 декабря в заведении No43, а полиция узнала о нем от родителей потерпевшей 13 декабря. Записи с камер наблюдения свидетельствуют, что злоумышленник, чтобы попасть в школу, облачился в женскую одежду. Девочке он якобы представился врачом и попросил
раздеться.
Так как ребенок долгое время отсутствовал на уроке, за ним в туалет вышла учительница, которая и испугала мужчину.
Чтобы задержать злоумышленника, стражи порядка привлекли силы Нацгвардии и других служб. Сейчас его обвиняют в "Развращении несовершеннолетних". Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.
В свою очередь управление образования Львова сообщило, что задержанный пытался попасть в несколько школ, и 20 декабря его заметили в заведении на жилмассиве Сихов.
Напомним, что в этом году от сексуального насилия пострадали 70 детей, а в прошлом – более 400. За год количество правонарушений против них возросло почти на 20%. Также выросло число детей, пострадавших от насильственных действий сексуального характера, в частности, изнасилования.
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