Полиция задержала грабителей, похитивших сумку с 5 млн гривен

16:22 05 Май Киев, Украина

На улице Евгения Харченко в Дарницком районе Киева, неизвестные ударили мужчину по голове и отобрали сумку, где было почти 5 млн гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.



На место происшествия немедленно прибыли сотрудники криминальной полиции и следственно-оперативная группа.

"Злоумышленники заранее готовились к преступлению, они узнали, что мужчина планирует заключить финансовую сделку. Дождавшись потерпевшего, подбежали к нему, отобрали сумку с деньгами и скрылись", - говорится в сообщении.

По данным полиции, потерпевший планировал потратить деньги на покупку квартиры, но злоумышленники узнали об этом и заранее подготовились к преступлению.



Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выяснили маршрут движения транспортного средства правонарушителей.





При силовой поддержке спецподразделения КОРД полицейские задержали злоумышленников в Одессе. Это жители Киева и Одесской области, 1966 и 1977 годов рождения. Один из них ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Чтобы скрыть следы преступления, они пытались сжечь свой автомобиль.

Сейчас мужчинам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.