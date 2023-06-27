Полиция задержала двух иностранцев за подрыв банкомата и кражу 400 тыс. грн

14:26 28 мая Киев, Украина

Как сообщила 28 мая пресс-служба полиции, в Черкасской области задержали двух иностранцев. Задержанные подозреваются в подрыве банкомата в селе Шевченково Звенигородского района.



"Во время отработки места происшествия под обломками здания касскаяобнаружили вещи, которые, вероятно, оставили злоумышленники: кепку и кроссовки. Обнаруженные вещественные доказательства частично помогли выйти на след злоумышленников. Также стало понятно, что во время совершения преступления они травмировались, ведь эксперты обнаружили на месте происшествия следы крови", – рассказал врио начальника управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Черкасской области Иван Горбунов.

Изучив видео с камер наблюдения, полицейские установили, что подозреваемые передвигались на автомобиле марки Mercedes с иностранной регистрацией. Один из них, как установило следствие, проживает в Житомирской области, другой – в Ивано-Франковской. 27 мая подозреваемых задержали по месту их проживания. В спецоперации участвовали бойцы КОРД. Взрыв произошел 19 мая. Он был такой мощности, что часть помещения, в котором находился банкомат, была разрушена, отметили в полиции. Злоумышленники забрали из терминала более 400 тыс. грн."Во время отработки места происшествия под обломками здания касскаяобнаружили вещи, которые, вероятно, оставили злоумышленники: кепку и кроссовки. Обнаруженные вещественные доказательства частично помогли выйти на след злоумышленников. Также стало понятно, что во время совершения преступления они травмировались, ведь эксперты обнаружили на месте происшествия следы крови", – рассказал врио начальника управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Черкасской области Иван Горбунов.Изучив видео с камер наблюдения, полицейские установили, что подозреваемые передвигались на автомобиле марки Mercedes с иностранной регистрацией. Один из них, как установило следствие, проживает в Житомирской области, другой – в Ивано-Франковской. 27 мая подозреваемых задержали по месту их проживания. В спецоперации участвовали бойцы КОРД.