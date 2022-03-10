Полиция задержала браконьера в зоне отчуждения

15:31 15 Октябрь Киев, Украина

Нац полиция совместно с госпогранслужбой задержала мужчину за незаконное пребывание в Чернобыльской зоне и браконьерство.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Вчера пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции в зоне отчуждения обнаружили мужчину с ружьем и убитую тушу парнокопытного дикого животного", - говорится в сообщении.

Так, во время несения службы на пограничном лодке UMS-600 совместный наряд на береговой отмели, в пределах Чернобыльской зоны, остановил неизвестное лицо. Во время выяснения обстоятельств пребывания мужчины на отселенной территории было установлено, что он является жителем Киева, незаконно попавший в зону и не имеющий никаких документов, удостоверяющих личность.





Кроме этого, неизвестный имел при себе охотничье ружье марки "ИЖ-54" 12 калибра.

При осмотре прилегающей местности, недалеко от места обнаружения правонарушителя, пограничники обнаружили убитого лося.



Сейчас 47-летнего гражданина Украины за пребывание в пограничные без документов и нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационному загрязнению, привлечено к административной ответственности. Оружие установленным порядком изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 248 УКУ "Незаконная охота".