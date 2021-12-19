Полиция задержала 5 молодых людей, которые повалили ханукию в Днепре

В Днепре задержали пятерых молодых людей, которые утром 29 ноября повалили ханукию на Европейской площади.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Один из них был одет в одежду украинского бренда Sva Stone, популярного среди ультраправых.
Правоохранители определяют роль и предоставляют квалификацию действиям каждого участника события. Еще в день нападения полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (“Хулиганство”).
Напомним, что антисемитский инцидент обратили внимание в Объединенной еврейской общине Украины. Кроме того, 28 ноября мужчина пытался разрушить ханукию на киевском Крещатике. 30 ноября неизвестные также перерезали светодиодные гирлянды, украсившие ханукию в Николаеве. В тот же день ханукию свергли на киевской Троещине.
Молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Один из них был одет в одежду украинского бренда Sva Stone, популярного среди ультраправых.
Правоохранители определяют роль и предоставляют квалификацию действиям каждого участника события. Еще в день нападения полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (“Хулиганство”).
Напомним, что антисемитский инцидент обратили внимание в Объединенной еврейской общине Украины. Кроме того, 28 ноября мужчина пытался разрушить ханукию на киевском Крещатике. 30 ноября неизвестные также перерезали светодиодные гирлянды, украсившие ханукию в Николаеве. В тот же день ханукию свергли на киевской Троещине.
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