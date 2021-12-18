Полиция задержала 19-летних парней за совершение дерзкого заказного убийства

11:32 19 Март Киев, Украина

В селе Гнедин Бориспольского района Киевской области, 16 марта произошло убийство 47-летнего мужчины, злоумышленник нанес ему 25 ножевых ранений и скрылся с места преступления.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Киевской области.



Как выяснилось, убийца вместе с сыном погибшего заранее спланировали это преступление.



Несмотря на то, что в доме в то время находились жена и дети погибшего, молодой человек зашел в дом и нанес 47-летнему хозяину более 25 ножевых ранений.





Меньше суток понадобилось правоохранителям, чтобы воспроизвести все обстоятельства происшествия. Сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления полиции Киевщины, сотрудники Бориспольского районного управления полиции под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры отработали место происшествия, провели ряд следственных действий и розыскных мероприятий и установили местонахождение и личность злоумышленника. Им оказался 19-летний киевлянин. Его задержали в Броварском районе столичной области, где он скрывался от правоохранителей в дачном доме.

Полицейские выяснили, что молодой человек предварительно обсудил с 19-летним сыном погибшего детали убийства отца. Парень сообщил товарищу план дома, а также местоположение всех членов семьи. После смерти отца парень хотел получить его наследство. Часть полученных денег он планировал заплатить товарищу за совершенное убийство, а остальные потратить на собственные нужды.

Оба мужчины задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



По данному факту открыто уголовное производство по пункту 6, пункту 11 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.



Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Мера пресечения изберет суд.