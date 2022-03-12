Полиция выявила плантации с коноплей в двух областях Украины

18:15 11 июня Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Херсонской и Донецкой областях теплицы с коноплей.

Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает пресс-служба полиции.

Так, в Каховском районе Херсонской области обнаружили две теплицы, полностью засаженные элитными сортами конопли высотой от 1,5 до 2-х метров. Отмечается, что растения были со следами ухода и к ним было подведено капельное орошение, конопля удобрялись минеральными удобрениями. А чтобы скрыть теплицы, наркоделец разместил их посреди сада.

В двух теплицах полицейские обнаружили более 200 кустов элитных сортов конопли высотой до двух метров. Во время обыска также обнаружили высушенные кусты конопли общим весом около 10 кг и травматический пистолет Форт.

А на огороде местной 43-летней жительницы в Дружковке Донецкой области копы выявили 708 кустов конопли с явными признаками культивации. Плантация была оборудована системой орошения.

Сообщается, что информацию о том, что местная жительница выращивает у себя в огороде коноплю, полицейские получили в ходе оперативно-профилактических мероприятий под условным названием Мак.