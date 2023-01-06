Полиция Винницы разоблачила межрегиональную сеть интим-услуг

11:41 06 января Киев, Украина

Правоохранители задержали участников преступной группировки, которые создали и обеспечили деятельность секс-бизнеса в Винницкой и Киевской областях.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

По словам начальника Управления миграционной полиции Винницкой области Кирилла Доценко, 44-летняя жительница Киевщины, организовавшая сеть интим-услуг, приобщила к противоправной деятельности трех пособниц в возрасте 23, 27 и 33 лет, распределив между ними четкие роли. Они работали диспетчерами и администраторами, вербовали женщин для работы в секс-бизнесе, размещали на различных сайтах объявления об интим-услугах. Стоимость услуг составляла от 2000 до 3000 гривен в час, подыскивали и обсуждали с клиентами условия работы девушек, работавших по выезду.

"Подозреваемые вовлекали в занятия в проституцией женщин и девушек, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны в Украине и вынуждены были уехать из областей, где ведутся боевые действия или они временно оккупированы", - отмечают в полиции

Во время обысков полицейские изъяли мобильные телефоны, планшеты, банковские карты, сим-карты, значительную сумму денег, черновые

записи с информацией о полученных противоправным путем доходах.

44-летняя организатор незаконного бизнеса и 23-летняя администратор задержаны.



Они будут находиться в изоляторе временного содержания до избрания меры пресечения. В отношении других двух фигуранток следствием подготовлено ходатайство по избранию меры пресечения на время досудебного расследования. Все участники преступной группировки сообщены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). Им грозит до 7 лет лишения свободы.