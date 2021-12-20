Полиция Винницкой области разоблачила интернет-мошенников: преступники обкрадывали граждан Украины через интернет-заказы (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция Винницкой области неоднократно фиксировала заявления и жалобы граждан о мошенничестве в интернете, где пострадавшие перечисляли денежные средства за товар, а по истечении сроков люди товар не получали и связаться с отправителями тоже не могли.

В результате преступной деятельности пострадали более 50-ти человек по всей территории Украины, об этом сообщает отдел коммуникации в Винницкой области.

Полиция разоблачила и задержала организатора группировки – 33-летнего жителя Винницы. Было установлено, что мошенников было трое. Полиция провела обыски по месту проживания всех троих подозреваемых, которые орудовали преступной деятельностью в Винницкой и Полтавской областях. Во время санкционированных обысков были изъяты банковские карты, а также все цифровые носители, в том числе и телефоны.

Также устанавливаются лица, которые могут иметь причастность к незаконной деятельности мошенников.

Преступная схема работала для товаров, которые имели большой спрос у покупателей. Подозреваемые размещали на популярном сайте объявления о продаже таких товаров. После получения полной или частичной (предварительной) оплаты злоумышленники на связь больше не выходили. Сумма ущерба составляет миллионы гривен.