Полиция Винницкой области разоблачила интернет-мошенников: преступники обкрадывали граждан Украины через интернет-заказы (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция Винницкой области неоднократно фиксировала заявления и жалобы граждан о мошенничестве в интернете, где пострадавшие перечисляли денежные средства за товар, а по истечении сроков люди товар не получали и связаться с отправителями тоже не могли.
В результате преступной деятельности пострадали более 50-ти человек по всей территории Украины, об этом сообщает отдел коммуникации в Винницкой области.
Полиция разоблачила и задержала организатора группировки – 33-летнего жителя Винницы. Было установлено, что мошенников было трое. Полиция провела обыски по месту проживания всех троих подозреваемых, которые орудовали преступной деятельностью в Винницкой и Полтавской областях. Во время санкционированных обысков были изъяты банковские карты, а также все цифровые носители, в том числе и телефоны.
Также устанавливаются лица, которые могут иметь причастность к незаконной деятельности мошенников.
Преступная схема работала для товаров, которые имели большой спрос у покупателей. Подозреваемые размещали на популярном сайте объявления о продаже таких товаров. После получения полной или частичной (предварительной) оплаты злоумышленники на связь больше не выходили. Сумма ущерба составляет миллионы гривен.
Организатору преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч.3 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины. За такое преступление предусмотрено наказание – до восьми лет лишения свободы.
Продолжаются следственные действия.
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