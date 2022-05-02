Полиция Украины задержала мужчину, который продавал поддельные пластины к бронежилетам

Во Львовской области полиция разоблачила сделку с изготовлением и сбытом некачественных пластин для бронежилетов.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
При проверке качества полученных пластин волонтеры выяснили, что они не выдерживали выстрел пули автоматического оружия калибров 5,45 и 7,62 мм и фактически не соответствовали требованиям нормативов соответствующего класса защиты.
Согласно выводам экспертного исследования, бронепластины были изготовлены из обычного металла толщиной 8 мм, простреливаемого из автоматического оружия и не гарантирующего безопасности при использовании.
На основании полученных улик фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За совершенное фигуранту может грозить до трех лет заключения.
Согласно выводам экспертного исследования, бронепластины были изготовлены из обычного металла толщиной 8 мм, простреливаемого из автоматического оружия и не гарантирующего безопасности при использовании.
На основании полученных улик фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За совершенное фигуранту может грозить до трех лет заключения.
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