Полиция сообщила подробности аварии с шестью погибшими

Пресс-служба Управления полиции в Одесской области сообщила о подробностях резонансной аварии, произошедшей сегодня, 18 июля. Согласно сообщения, на трассе Одесса – Рени столкнулись два автомобиля. В одном из них погибли на месте четверо молодых парней. В другом автомобиле погибла пожилая супружеская пара, которая находилась на переднем сидении. Еще трое пассажиров находятся в больнице.

"Все участники дорожно-транспортного происшествия установлены. В автомобиле ВАЗ ехали четверо 23-летних парней. Они - бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Ребята возвращались с отдыха, и все погибли на месте происшествия. Во встречном направлении, в с. Приморское Килийского района, на автомобиле Mitsubishi Outlander ехали пятеро членов семьи из Измаила. 63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сидении, погибли на месте, еще трое – находятся в больнице", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что столкновение транспортных средств произошло, когда автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу.

Напомним, ДТП произошло 18 июля в восемь утра вблизи села Сафьяны Измаильского района. Среди трех госпитализированных - ребенок 2018 г.р., уточнили в полиции.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч.3 ст.286) Уголовного кодекса Украины.

В рамках производства назначен ряд экспертиз.

Напомним, позже в Одесской области произошло еще одно ДТП - фура влетела в Газель, погибли два человека и еще два пострадали.