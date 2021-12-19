Полиция разоблачила злоумышленника, осуществлявшего финансовые операции под чужими профилями в соцсетях

Киберполиция задержала 30-летнего жителя Львова, который взламывал чужие профили в Facebook и осуществлял финансовые операции.
В четверг, 2 декабря, пресс-служба полиции сообщила, что злоумышленнику уже предъявлены обвинения из-за незаконного вмешательства в работу компьютерной сети.
Злоумышленник взламывал аккаунты в соцсети Facebook подкреплял к ним чужие банковские карты и покупал цифровые услуги. О каких услугах идет речь и о сумме убытков полиция не сообщает. Доступ к чужим аккаунтам человек получал, используя вредоносное программное обеспечение, а банковские карты он покупал в сети DarkNet.
Злоумышленник взламывал аккаунты в соцсети Facebook подкреплял к ним чужие банковские карты и покупал цифровые услуги. О каких услугах идет речь и о сумме убытков полиция не сообщает. Доступ к чужим аккаунтам человек получал, используя вредоносное программное обеспечение, а банковские карты он покупал в сети DarkNet.
Во время обысков дома у подозреваемого полиция изъяла несколько компьютеров, из которых мужчина заходил в чужие аккаунты. Их отправили на компьютерно-техническую экспертизу.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении из-за несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и компьютерных сетей. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении из-за несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и компьютерных сетей. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии