Полиция разоблачила злоумышленника, осуществлявшего финансовые операции под чужими профилями в соцсетях

17:04 02 Декабрь Киев, Украина

Киберполиция задержала 30-летнего жителя Львова , который взламывал чужие профили в Facebook и осуществлял финансовые операции.





Злоумышленник взламывал аккаунты в В четверг, 2 декабря, пресс-служба полиции сообщила, что злоумышленнику уже предъявлены обвинения из-за незаконного вмешательства в работу компьютерной сети.Злоумышленник взламывал аккаунты в соцсети Facebook подкреплял к ним чужие банковские карты и покупал цифровые услуги. О каких услугах идет речь и о сумме убытков полиция не сообщает. Доступ к чужим аккаунтам человек получал, используя вредоносное программное обеспечение, а банковские карты он покупал в сети DarkNet.

Во время обысков дома у подозреваемого полиция изъяла несколько компьютеров, из которых мужчина заходил в чужие аккаунты. Их отправили на компьютерно-техническую экспертизу.



Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении из-за несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и компьютерных сетей. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.