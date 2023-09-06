Полиция разоблачила женщину, которая выманила почти 150 тысяч гривен у родственников военнопленного

13:08 14 августа Киев, Украина

Правоохранительные органы разоблачили и задержали женщину, которая выманила почти 150 тысяч гривен у родственников военнопленного.



Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в сотрудничестве со столичной полицией.



По данным следствия, 34-летняя жительница Киевщины и родом из Черниговской области выдавала себя за сотрудницу Министерства обороны Украины, активно занимавшуюся обменом военнопленных. Под видом оказания помощи в определении местоположения военнопленного мужчины, она предложила женщине свои услуги за вознаграждение.



Под личной гарантией женщина обещала помочь включить мужчину в списки для обмена в плену в кратчайшие сроки.



Заведомо обманутая, жертва этой схемы с мая по июнь 2023 года передала мошеннице шесть платежей, общей суммой около 150 тысяч гривен. После чего преступница внезапно прекратила всякую связь и потратила собранную сумму на свои личные нужды.



На данный момент подозреваемая обвиняется в мошенничестве и хищении имущества. Также было установлено, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи.



В результате вынесенного судебного решения, она приговорена к лишению свободы на семь лет с конфискацией имущества.