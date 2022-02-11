Полиция разоблачила продавцов психотропных препаратов, ввезенных из РФ

17:25 23 Сентябрь Киев, Украина

Супруги, через интернет-магазин наладили сбыт препаратов содержащих психотропные вещества, которые контрабандой из России попали на территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сбыт медицинских препаратов и БАДов, содержащих психотропные вещества, происходил через интернет-магазин. Как выяснилось в ходе расследования, к сбыту причастны мужчина и женщина, жители города Днепра. 48-летняя женщина выполняла роль менеджера интернет-магазина и предлагала клиентам приобрести препараты для лечения различных болезней, повышения иммунитета и похудения. Мужчина выполнял роль курьера и через почтовую службу рассылал "лекарство" по всей Украине. Установлено, что лекарственные препараты содержали в своем составе психотропные вещества "сибутрамин" и "фенобарбитал" и были завезены в Украину контрабандой из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 сентября полицейские управления по борьбе с наркопреступностью в Днепропетровской области совместно со следователями Днепровского ОП провели ряд санкционированных обысков по месту жительства, в гаражах и автомобилях членов группы.

"В результате были изъяты 1,5 тыс. таблеток, более 300 ампул, конвалюты и коробки с лекарственными средствами под разными торговыми марками, которые содержат психотропные вещества, и оборот которых в Украине ограничен. Изъятые препараты направили на экспертизу. Также полицейские обнаружили почти полмиллиона гривен, полученные от их продажи", - добавляется в сообщении.