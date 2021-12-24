Полиция разоблачила масштабную схему незаконного ввоза в Украину сигарет

20:27 21 Апрель Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили в Одесском порту масштабную схему ввоза на территорию Украины сигарет из ОАЭ и других стран.

По документам табачные изделия якобы продавали пассажирам авиарейсов без уплаты таможенных платежей через сеть Duty Free.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Сегодня, 21 апреля, правоохранители проводят санкционированные судом меры, в частности осмотры, в терминалах Одесского морского торгового порта. Сейчас обнаружено 12 контейнеров с сигаретами", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по документам товар якобы продавали пассажирам авиарейсов без уплаты таможенных платежей через сеть Duty Free.

Установлено, что это служило лишь прикрытием для незаконного ввоза табачных изделий на территорию Украины с целью их дальнейшего перемещения в страны Европейского Союза.