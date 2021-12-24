Полиция разоблачила масштабную схему незаконного ввоза в Украину сигарет

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили в Одесском порту масштабную схему ввоза на территорию Украины сигарет из ОАЭ и других стран.
По документам табачные изделия якобы продавали пассажирам авиарейсов без уплаты таможенных платежей через сеть Duty Free.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По документам табачные изделия якобы продавали пассажирам авиарейсов без уплаты таможенных платежей через сеть Duty Free.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщается, что по документам товар якобы продавали пассажирам авиарейсов без уплаты таможенных платежей через сеть Duty Free.
Установлено, что это служило лишь прикрытием для незаконного ввоза табачных изделий на территорию Украины с целью их дальнейшего перемещения в страны Европейского Союза.
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