Полиция разоблачила масштабную схему незаконного ввоза в Украину сигарет

20:27 21 Апрель Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили в Одесском порту масштабную схему ввоза на территорию Украины сигарет из ОАЭ и других стран.



По документам табачные изделия якобы продавали пассажирам авиарейсов без уплаты таможенных платежей через сеть Duty Free.



Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня, 21 апреля, правоохранители проводят санкционированные судом меры, в частности осмотры, в терминалах Одесского морского торгового порта. Сейчас обнаружено 12 контейнеров с сигаретами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по документам товар якобы продавали пассажирам авиарейсов без уплаты таможенных платежей через сеть Duty Free.



Установлено, что это служило лишь прикрытием для незаконного ввоза табачных изделий на территорию Украины с целью их дальнейшего перемещения в страны Европейского Союза.