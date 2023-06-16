Полиция раскрыла незаконную торговлю метамфетамином на Закарпатье

17:49 15 июня Киев, Украина

В результате оперативных действий сотрудников полиции в поселке Великий Березный было выявлено, что местные жители - 37-летний мужчина и его жена - замешаны в незаконной торговле метамфетамином на территории Ужгородского района.



Благодаря активной оперативной работе полиции, супруги-наркоторговцы были задержаны непосредственно после очередной сделки. При обыске в доме подозреваемых, правоохранительные органы обнаружили все тайники с наркотиками благодаря служебной собаке из Кинологического центра полиции Закарпатья.



Кроме того, во время обыска полиция обнаружила и конфисковала в доме четыре гранаты, кастет и почти сто боеприпасов. Все эти предметы были отправлены на экспертизу, а также изъяты три вида рецептурных медицинских препаратов и 25 свертков с порошкообразным веществом, похожим на метамфетамин. Кроме того, изъяты деньги в размере 16 тысяч гривен и 250 евро, полученные от незаконной торговли запрещенными веществами.



В рамках уголовного дела, под надзором Великоберезнянского отдела Ужгородской окружной прокуратуры, были проведены оперативные закупки, которые также подтвердили преступную деятельность супругов. Мужчина и женщина были задержаны по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещены в временный изолятор.



В полиции начато два уголовных производства: по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, которая касается незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки или сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины, относящейся к незаконному обращению с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.



Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества. Следствие по данному делу продолжается.