Полиция раскрыла квартирных мошенников

18:22 09 Сентябрь Киев, Украина

Супружеская пара обвиняется в мошенничестве, мужчина и женщина воспользовавшись отсутствием хозяина жилплощади, подделали его документы и продали квартиру.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"... направлено в суд обвинительный акт в отношении супругов по факту незаконного завладения квартирой киевлянина по поддельным документам (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 и ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что мужчина и женщина с целью завладения квартирой по ул. Санаторной в Дарницком районе города Киева в период, когда владелец квартиры находился за границей, подделали его паспорт и при участии подставного лица заключили договор купли-продажи указанной квартиры якобы за 76 тыс. гривен.



Впоследствии злоумышленники перепродали квартиру третьим лицам, причинив потерпевшему ущерб на сумму свыше 500 тыс. гривен.



Сейчас обвинительный акт в отношении мошенников направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенное супругам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



С целью недопущения дальнейших незаконных действий по ходатайству местной прокуратуры на квартиру наложен арест.