Полиция Польши задержала украинца за поцелуй в лоб чужого ребенка

10:43 20 Ноябрь Киев, Украина

То, что позволено родителям, не позволено чужим. Следует быть очень осторожным в проявлении чувств к чужим детям, особенно в странах, где строго следят за соблюдением неприкосновенности личности.

В непростой ситуации оказался 34-летний папаша из Украины, который в одной из школ Варшавы не смог сдержать отцовских чувств. За то, что он поцеловал чужого ребенка, ему грозит тюремный срок.

По информации полиции, мужчина-заробитчанин зашел в раздевалку школы в столичном районе Влохи. Подойдя к незнакомой девочке, он погладил ее по голове и затем поцеловал в лоб. За эти действия мужчина был арестован.

Теперь украинца будут судить за посягательство на физическую неприкосновенность несовершеннолетнего ребенка. За данную статью его могут посадить в тюрьму на срок до одного года.

Свой поступок обвиняемый пояснил тем, что очень скучал по своим оставшимся в Украине детям. Никакого вреда этой девочке он не намеревался нанести.

Это случай хорошо доказывает то, что никакие трудности, ни экономические, ни политические не должны лишать близких отношений и общения детей и их родителей.