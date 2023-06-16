Полиция Перу обнаружила партию свертков кокаина с изображением свастики

09:48 27 мая Киев, Украина

Странную партию наркотиков обнаружили правоохранители Перу в порту Пайта на тихоокеанском северном побережье недалеко от границы с Эквадором. Как сообщает The Times of Israel, полиция изъяла 58 килограммовых свертков кокаина с изображением нацистского флага на внешней стороне и напечатанным именем Адольфа Гитлера.

Кокаин был спрятан в грузовом контейнере со спаржей на судне под либерийским флагом SC Anisha R, которое останавливалось в порту Эквадора. Груз направлялся в порт в Бельгии. Полиция продолжает обыскивать более 80 контейнеров на судне.

Ранее перуанская власть сообщала об обнаружении кокаина в пакетах в форме кирпича с разнообразными и странными символами, но до этого не было ни одного случая упаковки с изображением нацистской свастики.

Перу занимает второе место в мире по объемам выращивания кокаиновых листьев и второе место в мире по объемам производства кокаина.

По оценкам властей Перу, страна производит около 100 тонн наркотиков в год, и большинство из них попадает в Европу морем, а также небольшими самолетами, перевозящими кокаин в Боливию, направляясь в порты Атлантического океана.

Ранее в порту Италии пес помог обнаружить около 3 тонн кокаина. Стоимость найденных наркотиков, направлявшихся в Армению, на черном рынке составляет около 800 млн евро.

А в россии недавно заявили о перехвате почти 500 кг кокаина, направлявшегося в Польшу.