Полиция открыла производство из-за кибератаки на сайты двух банков и Минобороны

Нацполиция открыла уголовное производство из-за мощной DDoS-атаки на сайты Украинского радио, государственных банков и Министерства обороны.
Санкция первой предусматривает наказание в виде штрафа от 600 до 1000 не облагаемых налогом минимумов, или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет с запретом занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до 2 лет или без такового.
Что касается второй статьи, то злоумышленников может ожидать штраф от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок до трех лет.
Киберполиция приступила к проверке после обращения одного из пострадавших банков.
Напомним, что 15 февраля о мощных кибератаках на свои сайты сообщило Министерство обороны Украины, два национальных банка - Ощадбанк и Приватбанк, государственный портал "Действие" и Украинское радио. В настоящее время работу ресурсов возобновили.
Санкция первой предусматривает наказание в виде штрафа от 600 до 1000 не облагаемых налогом минимумов, или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет с запретом занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до 2 лет или без такового.
Что касается второй статьи, то злоумышленников может ожидать штраф от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок до трех лет.
Киберполиция приступила к проверке после обращения одного из пострадавших банков.
Напомним, что 15 февраля о мощных кибератаках на свои сайты сообщило Министерство обороны Украины, два национальных банка - Ощадбанк и Приватбанк, государственный портал "Действие" и Украинское радио. В настоящее время работу ресурсов возобновили.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии