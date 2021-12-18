Полиция освободила 50 человек, удерживаемых в "реабилитационном центре" на Львовщине

18:08 25 Март Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили деятельность, так называемого "реабилитационного центра" для людей с зависимостями, в котором насильно удерживались 50 человек.

Об этом сообщили в Департаменте миграционной полиции.



Сообщается, что, поскольку некоторые «пациенты» не желали добровольно «лечиться», работники удерживали лиц с алкогольной и наркотической зависимостью в центрах против воли, а также заставляли их работать. Кроме того, некоторых «пациентов» поместили в учреждения принудительно и доставили туда силой - при этом, месячная оплата за «лечение», которую вносили их родственники, составляла от 8 до 12 тысяч гривен в месяц.



У «пациентов» изымали мобильные телефоны, а при попытке самовольно покинуть помещение центра для них были предусмотрены наказания. Психологическое и физическое насилие в отношении удерживаемых применялось и за другие нарушения так называемых «правил пребывания в больнице».

«Благодаря слаженной работе полицейских Управление миграционной полиции совместно со следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений (детективами) следственного управления по силовой поддержке бойцов батальона полиции специального назначения полиции Львовщины и по процессуальному руководству Львовской областной прокуратуры была приостановлена работа центра, в котором содержались 5о «пациентов». Трех работников учреждения - жителей Львова и Ивано-Франковска - задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет им меры пресечения», - говорится в сообщении.

Также предварительно установлено, что деятельность «лечебного учреждения» обеспечивали 9 человек - уроженцы Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Луганской и Харьковской областей в возрасте от 30 до 39 лет. Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли деньги, черновые записи, оргтехнику и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность центров.



Решаются вопросы о сообщении злоумышленникам о подозрениях в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины и части 2 статьи 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.