Полиция опубликовала видео признания "херсонского убийцы"

После того, как тело убитой девочки нашли в полиэтиленовом мешке в заброшенном сарае, была проделана кропотливая работа по определению убийцы по обнаруженным биологическим материалам. И вот, подозреваемый в убийстве 7-летней девочки из села Счастливое Херсонской области рассказал, как прятал тело в мешке. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.
Игорь Клименко сообщил, что ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного к преступлению.
Также Клименко сообщил, что на мать девочки оказывают давление некоторые лица, чтобы она публично заявила, что не верит в причастность к преступлению фигуранта.
Полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу.
Напомним, 14 марта в Херсонской области правоохранители взяли под стражу мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве семилетней Марии Борисовой.
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