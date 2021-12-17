Полиция опубликовала видео признания "херсонского убийцы"

10:49 18 Март Киев, Украина

После того, как тело убитой девочки нашли в полиэтиленовом мешке в заброшенном сарае, была проделана кропотливая работа по определению убийцы по обнаруженным биологическим материалам. И вот, подозреваемый в убийстве 7-летней девочки из села Счастливое Херсонской области рассказал, как прятал тело в мешке. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.

Игорь Клименко сообщил, что ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного к преступлению.

"Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Да, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт", - написал глава Нацполиции.

Также Клименко сообщил, что на мать девочки оказывают давление некоторые лица, чтобы она публично заявила, что не верит в причастность к преступлению фигуранта.

Полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу.

Напомним, 14 марта в Херсонской области правоохранители взяли под стражу мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве семилетней Марии Борисовой.