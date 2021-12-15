Полиция обнаружила в яме уличного туалета тело мертвого младенца

18:31 12 Март Киев, Украина

В одну из больниц Скадовского района, Херсонской области поступила женщина с признаками кровотечения, после осмотра медики пришли к выводу, что у женщины накануне был срыв беременности на 33 неделе. Ребенка и факта родов никто не видел.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

"В полицию поступило сообщение от медицинской сестры. Она рассказала, что в гинекологическое отделение больницы Голая Пристань госпитализировали 41-летнюю женщину с кровотечением. Ее осмотрели врачи и установили, что она была беременна, срок примерно 33 недели. Однако на учете в женской консультации она не находилась и ребенка при ней не было обнаружено", - говорится в сообщение.

По месту жительства женщины выехала следственно-оперативная группа, где в уличном туалете было обнаружено тело новорожденного. Мальчик родился мертвым. Мать ребенка утверждает, что не подозревала о том, что она беременна.

Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу. Эксперты установили, что мальчик родился мертвым.

Открыто уголовное производство по ст.117 Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка УК Украины.



Сейчас роженица находится в лечебном учреждении. У нее есть двое детей. Сама она утверждает, что о своей беременности даже не подозревала. Что-либо еще пояснять, женщина отказалась.