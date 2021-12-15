Полиция обнаружила в яме уличного туалета тело мертвого младенца

В одну из больниц Скадовского района, Херсонской области поступила женщина с признаками кровотечения, после осмотра медики пришли к выводу, что у женщины накануне был срыв беременности на 33 неделе. Ребенка и факта родов никто не видел.
Об этом сообщает полиция Херсонской области.
По месту жительства женщины выехала следственно-оперативная группа, где в уличном туалете было обнаружено тело новорожденного. Мальчик родился мертвым. Мать ребенка утверждает, что не подозревала о том, что она беременна.
Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу. Эксперты установили, что мальчик родился мертвым.
Открыто уголовное производство по ст.117 Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка УК Украины.
Сейчас роженица находится в лечебном учреждении. У нее есть двое детей. Сама она утверждает, что о своей беременности даже не подозревала. Что-либо еще пояснять, женщина отказалась.
Сейчас роженица находится в лечебном учреждении. У нее есть двое детей. Сама она утверждает, что о своей беременности даже не подозревала. Что-либо еще пояснять, женщина отказалась.
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