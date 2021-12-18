Полиция обнаружила склад боеприпасов на заброшенном заводе в Мариуполе

14:54 03 Апрель Киев, Украина

Прифронтовые районы всегда были связаны с торговлей и хранением оружия. Полиция ни один раз уже выявляла спрятанное оружие и боеприпасы. По сообщению Национальной полиции Мариуполя, очередной схрон боевого оружия был обнаружен среди разрушенных цехов завода "Азовмаш".

Сообщается, что с участием специалистов взрывотехнической службы изъяли 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 000 патронов.

Сейчас по указанному факту начали уголовное производство.

Изъятые боеприпасы направили на экспертизу.

Правоохранители устанавливают владельца заброшенного здания. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Ранее в Приморском районе Мариуполя в ходе проверки оперативной информации в одном из заброшенных зданий обнаружен крупный тайник оружия и боеприпасов.

Напомним, в Луганской области возле Северодонецка СБУ обнаружила скрытый арсенал с военными средствами поражения.