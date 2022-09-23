Полиция обнаружила еще три массовых захоронения украинцев в Харьковской области

Полиция обнаружила еще три места массовых захоронений убитых россиянами людей в Харьковской области. Об этом сообщил начальник областной полиции Владимир Тимошко во время брифинга в Изюме.
Один из них, по сообщению от пресс-службы полиции, в Казачьей Лопане. Название еще двух населенных пунктов правоохранители пока не разглашают.
Второе захоронение, по информации от источников, – в Волчанске, на границе с россией.
Все места массовых захоронений, по словам Тимошко, заминированы и их разминирование занимает много времени. На разминирование одного массового захоронения саперы требуется до трех дней. В одном из мест массовых захоронений, по словам Тимошко, около 100 могил.
В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что с места массового захоронения в Изюме эксгумировали 436 тел. На телах 30 человек нашли следы пыток. Большинство погибших имеют признаки насильственной смерти.
Один из них, по сообщению от пресс-службы полиции, в Казачьей Лопане. Название еще двух населенных пунктов правоохранители пока не разглашают.
Второе захоронение, по информации от источников, – в Волчанске, на границе с россией.
Все места массовых захоронений, по словам Тимошко, заминированы и их разминирование занимает много времени. На разминирование одного массового захоронения саперы требуется до трех дней. В одном из мест массовых захоронений, по словам Тимошко, около 100 могил.
В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что с места массового захоронения в Изюме эксгумировали 436 тел. На телах 30 человек нашли следы пыток. Большинство погибших имеют признаки насильственной смерти.
Почти все погибшие на месте массового захоронения – гражданские. 21 человек – военные. Участие в эксгумации принимали 200 человек: судмедэксперты, полицейские, прокуроры, сотрудники ГСЧС.
Синегубов отметил, что это не единственное массовое захоронение в Изюме.
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