Полиция обнаружила еще три массовых захоронения украинцев в Харьковской области

19:26 23 сентября Киев, Украина

Полиция обнаружила еще три места массовых захоронений убитых россиянами людей в Харьковской области. Об этом сообщил начальник областной полиции Владимир Тимошко во время брифинга в Изюме.



Один из них, по сообщению от пресс-службы полиции, в Казачьей Лопане. Название еще двух населенных пунктов правоохранители пока не разглашают.



Второе захоронение, по информации от источников, – в Волчанске, на границе с россией.



Все места массовых захоронений, по словам Тимошко, заминированы и их разминирование занимает много времени. На разминирование одного массового захоронения саперы требуется до трех дней. В одном из мест массовых захоронений, по словам Тимошко, около 100 могил.



В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что с места массового захоронения в Изюме эксгумировали 436 тел. На телах 30 человек нашли следы пыток. Большинство погибших имеют признаки насильственной смерти.

«Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и с огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии. Все это доказательства ужасных пыток, которым оккупанты подвергали жителей Изюма», – сообщил Синегубов.

Почти все погибшие на месте массового захоронения – гражданские. 21 человек – военные. Участие в эксгумации принимали 200 человек: судмедэксперты, полицейские, прокуроры, сотрудники ГСЧС.

"Мы выясним обстоятельства гибели каждого человека, чтобы их родные и близкие узнали правду, а убийцы были наказаны", - пишет глава ОВА.

Синегубов отметил, что это не единственное массовое захоронение в Изюме.